【新華社重慶4月16日】中国重慶市永川区にある重慶智能工程職業学院の大学生チームが開発したスマート農作業システムがこのほど、正式に発表された。山間部や丘陵地帯でのスマート農業の実用化を中核スマート製造技術で後押しする。

システムは山間部や丘陵地帯などの複雑な地形に合わせて設計され、従来の農業機械作業の課題を解決する。機械本体はリチウムイオン電池で駆動し、グリーン（環境配慮型）、低騒音、二酸化炭素（CO2）排出ゼロを実現。地形に応じてパラメーターを自律的に調整する油圧式距離調整システムも搭載し、作業の安定性を向上させた。視覚センサーとレーザー光を使った高精度センサー「LiDAR（ライダー）」を融合させ、人工知能（AI）による農作物識別技術を組み合わせることで、作物の成長のリアルタイム分析と作業計画の自動最適化を実施し、水と肥料の正確な散布を実現する。

チームはさらに、通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）、アリババ集団傘下の阿里雲（アリババクラウド）などの支援でクラウド管理プラットフォームを構築。設備の状態監視や作業進捗の追跡、遠隔制御をサポートする「デバイス・エッジ・クラウド」連携システムを確立した。スマート技術を通じて丘陵地や山間部における農作業の効率化を進め、現代農業の発展に革新的なソリューションを提供する。（記者/黄偉）