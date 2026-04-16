銀座コージーコーナー夏季限定スイーツ♡爽やかな味わいのマドレーヌ特集

夏の贈り物やプチギフトにぴったりな、銀座コージーコーナーの季節限定スイーツが登場♡フルーツの魅力をぎゅっと閉じ込めたマドレーヌは、ひと口ごとに広がる爽やかな味わいが魅力です。見た目も華やかで、気分まで明るくしてくれるラインアップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。

フルーツ香る夏限定マドレーヌ

「夏のマドレーヌ」は、国産素材にこだわった季節限定の詰め合わせ。

岡山県産“白鳳”の芳醇な甘みが広がる「もも」、広島県産瀬戸内レモンの爽やかな酸味が楽しめる「レモン」、北海道産メロンの豊かな香りが特徴の「メロン」、そして濃厚な「バター」の4種をアソートしています。

価格：6個入583円／12個入1,166円

内容：6個入：メロン・レモン各2個、もも・バター各1個／12個入：メロン・レモン・もも・バター各3個

販売期間：4月20日（月）～8月中旬頃

ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセット再販♡限定スイーツも楽しめる

ギフトに嬉しい豊富なラインアップ

価格：3,240円

「マドレーヌアソート（35個入）」は、レモン・メロン・バター・オレンジ・アールグレイの5種を各7個ずつ詰め合わせた豪華セット。夏のご挨拶や手土産にぴったりのボリューム感です。

内容：マドレーヌ（レモン、メロン、バター、オレンジ、アールグレイ）各7個

販売期間：4月20日（月）～9月中旬頃

単品でも楽しめる限定フレーバー

レモンマドレーヌ

価格：97円

瀬戸内レモンの爽やかな酸味。

メロンマドレーヌ

価格：97円

北海道産メロンの芳醇な香り。

マンゴーマドレーヌ

価格：97円

アルフォンソマンゴーの華やかな甘み。

販売期間：4月20日（月）～8月中旬頃

銀座コージーコーナーで夏の贈り物を♡

銀座コージーコーナーの夏季限定マドレーヌは、素材の美味しさと季節感を楽しめる特別なスイーツ。フルーツの爽やかな味わいとしっとり食感が、日常にちょっとした幸せを届けてくれます。

贈る人も受け取る人も笑顔になれる、夏にぴったりのギフトとしてぜひ取り入れてみてください♪