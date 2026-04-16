京都市左京区ののどかな山里に位置する「大原温泉」は、2004年に開湯した比較的新しい温泉地です。刺激が少なく肌に優しい「美肌の湯」が特徴。四季折々の風情を感じながら心身を癒やせる憩いの場として人気を博しています。

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大原温泉は、素朴な山里の風情を残す京都・大原の地に、2004年に湧出した温泉です。周囲を山々に囲まれたのどかな田舎風景の中にあり、ゆったりとした時間を過ごせるのが大きな魅力です。

泉質は「単純温泉（弱アルカリ性低張性泉）」で、無色透明、刺激が少なく、お肌にしっとりとなじむことから「美肌の湯」とも呼ばれています。慢性消化器病や疲労回復、冷え性、病後・外傷後の療養など幅広い効能が期待されています。

2026年の今も、三千院近くの料理旅館「芹生」や、寂光院近くの「大原の里」「大原山荘」といった3軒の宿がこの名湯を引いており、檜の露天風呂や昔ながらの五右衛門風呂で、源泉100％の湯を堪能することができます。

「大原温泉」周辺には何がある？

温泉周辺には、苔生した庭園が美しい「三千院」や、平家物語ゆかりの「寂光院」など、歴史ある寺院が点在しています。大原の特産品である「赤しそ」の畑が広がる風景や、伝統的な装いの「大原女」の文化など、京都ならではの素朴な美しさに触れることができます。また四季折々の景色を楽しみながらドライブができる「奥比叡ドライブウェイ」も、大原からのアクセスが良くおすすめです。

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All About ニュース編集部
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(文:All About ニュース編集部)