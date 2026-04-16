【京都府】″のどかな田舎風景″の中に湧く美肌の湯。京都ならではの魅力にあふれた「大原温泉」とは？
大原温泉は、素朴な山里の風情を残す京都・大原の地に、2004年に湧出した温泉です。周囲を山々に囲まれたのどかな田舎風景の中にあり、ゆったりとした時間を過ごせるのが大きな魅力です。
泉質は「単純温泉（弱アルカリ性低張性泉）」で、無色透明、刺激が少なく、お肌にしっとりとなじむことから「美肌の湯」とも呼ばれています。慢性消化器病や疲労回復、冷え性、病後・外傷後の療養など幅広い効能が期待されています。
2026年の今も、三千院近くの料理旅館「芹生」や、寂光院近くの「大原の里」「大原山荘」といった3軒の宿がこの名湯を引いており、檜の露天風呂や昔ながらの五右衛門風呂で、源泉100％の湯を堪能することができます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質は「単純温泉（弱アルカリ性低張性泉）」で、無色透明、刺激が少なく、お肌にしっとりとなじむことから「美肌の湯」とも呼ばれています。慢性消化器病や疲労回復、冷え性、病後・外傷後の療養など幅広い効能が期待されています。
「大原温泉」周辺には何がある？温泉周辺には、苔生した庭園が美しい「三千院」や、平家物語ゆかりの「寂光院」など、歴史ある寺院が点在しています。大原の特産品である「赤しそ」の畑が広がる風景や、伝統的な装いの「大原女」の文化など、京都ならではの素朴な美しさに触れることができます。また四季折々の景色を楽しみながらドライブができる「奥比叡ドライブウェイ」も、大原からのアクセスが良くおすすめです。
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