なにわ男子 高橋恭平がInstagramを更新し、オフショットを披露した。

参考：高橋恭平×高橋ひかる×岩瀬洋志『山口くんはワルくない』予告編公開

投稿された写真は、高橋が千切豹馬役で出演する実写版『ブルーロック』で共演した俳優の綱啓永とのツーショット。2人は夜の東京ディズニーランドで仲良く自撮り、高橋は『おしゃれキャット』マリーちゃん、綱は2025年12月4日に発売されたミニーカチューシャ（ブルー・星）を着用。

高橋はAMIRI（アミリ）のキャップとマスクを着用しているが、綱は変装を一切していない様子。

キャプションには「玲王との思い出」の一文が綴られている。綱が実写版『ブルーロック』の御影玲王役を務めることが発表され、情報解禁と共にこの写真を投稿。コメント欄では「カチューシャかわいすぎ！」「似合っている！」とたくさんのファンから投稿を喜ぶ声が上がり、その反響ぶりが窺える。

綱は自身のInstagramにて「原作への愛と感謝を胸に凪との夢、凪への想いを心に、熱量込めてお芝居させていただきました」と、出演発表に対して想いを綴っている。

2人が出演する実写版『ブルーロック』は8月7日より全国公開。

（文＝リアルサウンド映画部）