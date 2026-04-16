◇ナ・リーグ ドジャース8―2メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に「8番・遊撃」で先発出場。2回の第1打席で今季1号となる本塁打を放った。

0−0の2回、2死からラッシングが二塁打で出塁すると、キム・ヘソンは相手先発・ホームズの真ん中付近のシンカーを捉え、右中間スタンド最前列に先制2ランを運んだ。

ダイヤモンドを一周してベンチに戻ると、今季初本塁打に笑顔が弾けた。

試合後は「有利なカウントだったので、ストライクゾーンに来た球はしっかり振ろうと思っていた。少しずつ良くなっているとは思う。ただ、まだ完成しているとは思っていない。シーズンを通して改善を続けていきたい。メジャーでプレーするのは楽しいし、ここに残りたい。そのために日々の取り組みやプレーで示していきたい」と語った。

2勝目を挙げた先発の大谷翔平については「本当に素晴らしい選手だし、彼の投球を見るのはとても良い経験になる。改めて偉大な選手である理由を示していたと思う」と話していた。