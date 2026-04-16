宇都宮動物園（栃木県宇都宮市）は、園内初となる室内展示場を新設し、４月２９日（水）より一般公開する。新展示エリアでは、ナマケモノのペアが同動物園に初登場する。

動物が園路の上をゆっくりと移動する「半開放展示」を予定しており、来園者の頭上を移動する様子を間近で見ることができる。そのほか、ミーアキャット、モルモット、キボウシインコ、ミニブタなど５種を展示する予定。

また、新施設では獣舎の一部を来園者も見ることができるように設計されており、これまで見えにくかった動物の行動や飼育環境の様子を観察できるようになる。

近年、動物園に求められる役割は変化しており、「見せる展示」から、動物本来の生態に沿った飼育環境を整える「動物福祉」へと重心が移りつつある。特に、ナマケモノのような熱帯出身の動物にとっては、温度や湿度の管理が重要であり、屋内環境の整備は飼育の質に直結する。さらに、天候に左右されずに動物を観察できる屋内展示へのニーズも高まっている。

登録博物館である宇都宮動物園では、動物たちの命を次へとつなげる「命の博物館」としての役割を大切にしながら、教育的価値と動物福祉の両立を目指し、飼育環境の改善に取り組んでいる。同園では「動物福祉の視点を取り入れながら、より動物本来の行動や生態を感じていただける環境づくりを進めています。今回の室内展示場が来園者にとっても、動物の動きや鳴き声、空気感を間近で感じる体験を通して、動物への理解や関心を深めるきっかけとなることを期待しています」としている。

◆宇都宮動物園に初登場するナマケモノ

種類：フタユビナマケモノ

頭数：２頭（オス１頭・メス１頭）

年齢：推定２歳以上（２頭とも）

愛称：オス＝レガ・ヴォルバ、メス＝ボニー・アルバル