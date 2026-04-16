KEY TO LIT佐々木大光、差し入れで振る舞った料理 反応が「すこぶる良かった」【ダッドシューズ】
【モデルプレス＝2026/04/16】KEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光が4月16日、都内で開催された『ダッドシューズ 2026』（4月16日〜22日東京・シアター1010、4月25日・26日愛知・アイプラザ豊橋 講堂、5月2日〜4日大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演）取材会に出席。差し入れで振る舞った料理を明かした。
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本作は、ダッドシューズと呼ばれる古臭いデザインのシューズをたまたま手に入れた主人公の若木翔と、そのシューズに魂を宿すダンサー・マルとのバディストーリーを軸に物語が展開し、挫折と成功、出会いと別れを繰り返しながらも、夢を求めて進もうとする若者たちが奮闘する姿を描く、笑いあり涙ありのサクセスストーリー。この日は後藤健流、田中梨瑚、瀬下尚人も出席していた。
差し入れで自家製の味噌汁を振る舞った佐々木は、反応について「すこぶる良かったんです」「評判良かったみたいです」と笑顔。そんな佐々木の座長ぶりについて、瀬下は「器がありますね。見ていて落ち着いていますし、あとみんなに対しての愛をすごく感じます」と絶賛し、後藤は佐々木が1人でステージに残って居残り練習していたことを明かして「座長っていうよりも、一番先頭を走ってくれている人って感じです。だからついていけるっていうか」と語った。これに佐々木は「ありがとうございます」「知らないうちに座長してたんだなとは感じますね」と笑顔を見せていた。
劇中のダンスについて、佐々木は「去年から、健流くんの振りはめちゃくちゃ難しいと思っていて。っていうのも、健流くんが踊るからめちゃくちゃかっこいい振り付けなんですよ。でもそれを自分なりに解釈して落とし込むのが、すごく難しくて。ちょっと落とし込めたなと思ったら、前回のからまた変えてきたから、また新しく落とし込まないといけなくなったので（笑）。マイケル・ジャクソンのテイストがある曲があるんですけど、そこはすごく毎回不安です。自分、かっこいいのかなみたいな」とコメント。これに対して後藤は「かっこいいよ！めっちゃかっこいい。あと正直、大光とめっちゃ合ってると思ってる。映像を見て。自分が振り付けをしているから、チェックするじゃないですか。例えば対で踊っていたりすると、すごく合うなって思ったりもしているから。全然難しそうには踊ってないです。流石のダンスクオリティですよ」と絶賛していた。（modelpress編集部）
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◆佐々木大光、差し入れで振る舞った料理明かす
本作は、ダッドシューズと呼ばれる古臭いデザインのシューズをたまたま手に入れた主人公の若木翔と、そのシューズに魂を宿すダンサー・マルとのバディストーリーを軸に物語が展開し、挫折と成功、出会いと別れを繰り返しながらも、夢を求めて進もうとする若者たちが奮闘する姿を描く、笑いあり涙ありのサクセスストーリー。この日は後藤健流、田中梨瑚、瀬下尚人も出席していた。
◆佐々木大光、ダンススキル絶賛受ける
劇中のダンスについて、佐々木は「去年から、健流くんの振りはめちゃくちゃ難しいと思っていて。っていうのも、健流くんが踊るからめちゃくちゃかっこいい振り付けなんですよ。でもそれを自分なりに解釈して落とし込むのが、すごく難しくて。ちょっと落とし込めたなと思ったら、前回のからまた変えてきたから、また新しく落とし込まないといけなくなったので（笑）。マイケル・ジャクソンのテイストがある曲があるんですけど、そこはすごく毎回不安です。自分、かっこいいのかなみたいな」とコメント。これに対して後藤は「かっこいいよ！めっちゃかっこいい。あと正直、大光とめっちゃ合ってると思ってる。映像を見て。自分が振り付けをしているから、チェックするじゃないですか。例えば対で踊っていたりすると、すごく合うなって思ったりもしているから。全然難しそうには踊ってないです。流石のダンスクオリティですよ」と絶賛していた。（modelpress編集部）
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