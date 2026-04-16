寒河江市では16日、ハウスサクランボの出発式が行われました。山形県内の露地物は2年連続で記録的な不作となっていて、県は徹底した授粉対策を呼び掛けています。



JAさがえ西村山で行われた出発式には、JA関係者や管内の行政トップらが出席し、テープカットをして出発を祝いました。今シーズンのハウスものは3月下旬から出荷が始まり、5月10日ごろにピークを迎えます。6月上旬までに、およそ40トンの出荷を見込んでいます。





JAさがえ西村山安孫子常哉代表理事組合長「サクランボは一番早く出る果物なので消費者が待っているので安心・安全、おいしいサクランボを届けていきたい」東京大田市場ではこれまでのところ、100グラム1000円ほどで取り引きされ、例年通りだということです。一方、2年連続の不作となっている露地物の栽培では今まさに収穫量に大きな影響を与える開花期を迎えます。JAさがえ西村山さくらんぼ部会 芳賀浩幸会長「2年連続の不作で正念場開花期の一番大事なときなのでとにかくならせるサクランボ作りを頑張っていかなくてはいけない」主力品種の佐藤錦の花は19日から順次満開になるとみられています。寒河江市三泉の園地ではハウスサクランボの栽培が順調に進んでいて今後、本格的な露地物の管理が始まります。サクランボ生産者 岡部洋介さん「ことしこそはたくさん実をならせたいのでハチの巣箱をいつもより多く設置している。毎朝チェックしているが今のところ順調。ことしは満開を狙って人工授粉を頑張ってやっていきたい」県は不作対策としてまずは実をならせることが大切だとして開花期に3回以上人工授粉を行うよう呼びかけています。