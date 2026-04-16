高知県の今城教育長が、今年度（2026年）採用された教職員を対象にした研修で、子どもたちの手本となる品格と倫理観を兼ね備えた人になって欲しいと呼びかけました。



高知市の県教育センターでおこなわれた研修には、今年度高知県（2026年）で採用された教員など約170人が参加しました。



この中で、今城純子教育長は、2025年7月、当時の新人教員が児童を盗撮するといった事件を起こしたことをあげ、品格と倫理性を強く持ち続けて欲しいと呼びかけました。





■今城教育長「子どもを教え導く立場の者が教え子を傷つける。これはいかなる理由、いかなる背景があっても決して許されるものではありません。自分だけは大丈夫だ。これは小さなことだといった甘い考えが大きなほころびを生みます」その上で今城教育長は「子どもたちは自分たちの学ぼうという心に火をつけてくれるような教師を求めている」と話し、見せてもいい背中で仕事に取り組んで欲しいと呼びかけました。■新人教員「そういうことをする人がいるという現状があるということで、他人事じゃなく自分事として考えないといけない」■新人教員「すべての子どもに平等に寄りそって、一緒に成長していけるような教師になれたらいいなと思います」なり手不足が課題となる中で高知の教育の未来を担う新人教員たち。県教育委員会では今後も定期的に研修をおこない、教員としての素養を高めていきたいとしています。