酒田市のビニールハウスで、クマによるとみられるイチゴの被害が16日朝までに5件、相次いで発生しました。市はパトロールや箱わなの設置など対策を進めています。



酒田市環境衛生課によりますと15日午後5時前、酒田市浜中の市斎場から北におよそ500メートルの国道112号の路上でクマ1頭が目撃されました。さらに、16日午前6時ごろにはそこから500メートルほど北の十里塚地区でクマ1頭が目撃されました。同一個体かどうかは不明ですが、ともに体長はおよそ1メートルで成獣とみられています。

JAそでうらによりますと周辺の砂丘地帯にあるビニールハウスではイチゴの収穫期を迎えていてクマによるとみられるイチゴの被害が16日までに5件確認されています。このうち、坂野辺新田の農業、加藤勝彦さんのビニールハウスでは16日朝、収獲を目前にしたイチゴおよそ7キロが食い荒らされているのが見つかりました。





加藤勝彦さん「1年かけてやっとという時ミツバチも使って花粉交配させながら1年間の苦労が無駄になった」一方、十里塚の農業、高橋喜由さんのハウスでは12日に収獲間近のイチゴおよそ50キロが食い荒らされているのが見つかりました。連絡を受けた酒田市は翌日にハウスの前に箱わなを仕掛けセンサーカメラなどを設置しました。被害に遭った高橋さんは応急対策として、事前に購入していたハクビシン用の電気柵をハウス2棟を取り囲む形で設置しました。市は、引き続きパトロールを強化するなど注意を呼びかけています。