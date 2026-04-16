¡Ú THE RAMPAGE¡¦¿ÀÃ«·òÂÀ ¡Û¡¡¡ÖËÍ¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é·²È¯Æ¬ÄË¤È¤¤¤¦»ýÉÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×À¤³¦»°Âç·ãÄË¤Î»ýÉÂ¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤Ç¡¢µß¤¨¤ë»ö¤¬Âô»³¤¢¤ë¡×
16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×THE RAMPAGE¤Î¿ÀÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·²È¯Æ¬ÄË¡×¤Î·²È¯´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú THE RAMPAGE¡¦¿ÀÃ«·òÂÀ ¡Û¡¡¡ÖËÍ¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é·²È¯Æ¬ÄË¤È¤¤¤¦»ýÉÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×À¤³¦»°Âç·ãÄË¤Î»ýÉÂ¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤Ç¡¢µß¤¨¤ë»ö¤¬Âô»³¤¢¤ë¡×
¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡Ö·²È¯Æ¬ÄË¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÍÉÂÎ¨¤ÏÁ´¿Í¸ý¤ÎÌó0.1%¤ÈÈó¾ï¤Ëµ©¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«»¦Æ¬ÄË¤È¸Æ¤Ð¤ìÇ¢Ï©·ëÀÐ¡¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÈÊÂ¤ÓÀ¤³¦»°Âç·ãÄË¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é·²È¯Æ¬ÄË¤È¤¤¤¦»ýÉÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·²È¯´ü¤È¤¤¤¦È¯ºî¤¬µ¯¤¤ë´ü´Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï2Ç¯¤Ë1²ó1¥ö·îÄø¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯ËÍ¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Ë·²È¯´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤³¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤äÃøÌ¾¤ÊÊý¤¬Æ±¤¸·²È¯Æ¬ÄË¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ä¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ±¤¸¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿ÍÊª¤ÎÈ¯¿®¤¬¼«¿È¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î·²È¯Æ¬ÄË¤ò¤è¤ê¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤Ç¡¢µß¤¨¤ë»ö¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÈ¯¿®¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼À´µ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸·²È¯Æ¬ÄË¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·²È¯Æ¬ÄË¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À²¤ì¤ëÆü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·òÂÀ¤¯¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÌµÍý¤Ï¤»¤º¡ª¡×¡Ö·²È¯´üÁá¤¯½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤Ã¤È·òÂÀ¤¯¤ó¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÇÍ¦µ¤¤òÌã¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö1Æü¤âÁá¤¯·òÂÀ¤µ¤ó¤Î·²È¯´ü¤¬½ª¤ï¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û