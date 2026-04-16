元ＴＢＳアナウンサーで２児ママの青木裕子が１６日、ＳＮＳを更新。第１子長男（１２）が小学校を卒業したことを改めて報告した。

「長男が小学校を卒業しました。６年ってあっという間ですね。楽しい楽しい６年間でした。」「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを。長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました。ダイヤのピアスは、くれた本人はすっかり忘れていましたが・・」「節目節目で、孫に会ったことのない父のことも思い出します。立派に育ちましたよーって今度報告しに行こう」などとつづった。

卒業式では「そんなに？？というくらいのボロ泣きで… あー、寂し」と１５日深夜のストーリーズで投稿していた青木。一目惚れだったというスウェーデン発のクラシックでラグジュアリーな上質ブランド「ＴＯＴＥＭＥ」の濃紺のジャケットを着用して式に出席し、１３年３月に結婚した夫・矢部浩之（ナインティナイン）から「長男出産の時に夫からもらった一粒ダイヤ」を身につけたことを明かしていた。