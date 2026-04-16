先月、長崎市の稲佐山にあるスロープカーが運行中に突然停止し、乗客がけがをする事故を起こしていたことがわかりました。

長崎市は事故について公表していませんでした。

（小林勇大アナウンサー）

「稲佐山の展望台とつなぐスロープカーですが、終日運休となっています」

事故が起きたのは、稲佐山の山頂と中腹の約500メートルを結ぶ「長崎稲佐山スロープカー」です。

先月28日午後7時半頃、山頂に向かっていたスロープカーが漏電のため、突然停止。

県外から観光で訪れていた70代の女性が転倒し、搬送先の病院で軽傷と診断されましたが、後日、腰の骨が折れていたことが分かりました。

スロープカーは長崎市が指定管理者に運営を委託していて、先月下旬以降、5回 緊急停止しましたが、点検や補修を重ねて、運行を続けていました。

今月5日からは安全確保や原因究明のため運休とし、再開のめどはたっていないということです。

（鈴木長崎市長）

「われわれが報告を受け、また公表するというのが遅くなってしまった。情報共有のあり方について検証して、今後の再発防止につなげていきたい」

鈴木長崎市長は公表の遅れについて陳謝し「調査を行い、一日も早く運行が再開できるように努めたい」としています。