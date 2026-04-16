Hey! Say! JUMP伊野尾慧、あす17日からの『ガウディ展』大阪展で展示説明 最新の展示風景公開
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が公式アンバサダー＆ナビゲーターを務める『ガウディ没後100年公式事業NAKED meets ガウディ展』が、あす17日から6月15日まで大阪・VS.（グラングリーン大阪内）で開催される。これに先駆け、最新の展示風景が公開された。
【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧
同展は、ガウディ没後100年とサグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」完成という歴史的節目にあわせて、 ネイキッドとガウディ財団が世界初となる共同事業契約を締結したことにより開催するワールドツアー。伊野尾は映像や音声で展示の説明を行う。
ガウディの手記や直筆の書簡、彼が使用した制作道具をはじめ、未公開の資料や模型、スケッチなど、学術的にも貴重なコレクションが網羅的に展示される。これほど多くの財団所蔵資料が同時公開されるのは世界初。さらに、筆跡心理学的分析による世界初の研究成果を通じて、ガウディの内面と創造思考を読み解く。
また、大人から子どもまで楽しめる参加型アートを通して、ガウディ建築の魅力に触れられる企画も。来場者がサグラダ・ファミリアの一部を完成させていく体験では、“未完成”の象徴でもあるこの建築が、今も多くの人々の手で築かれ続けていることを実感できる。ガウディが見た自然との調和の世界を、手と感性で感じ取れる展示となっている。
【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧
同展は、ガウディ没後100年とサグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」完成という歴史的節目にあわせて、 ネイキッドとガウディ財団が世界初となる共同事業契約を締結したことにより開催するワールドツアー。伊野尾は映像や音声で展示の説明を行う。
また、大人から子どもまで楽しめる参加型アートを通して、ガウディ建築の魅力に触れられる企画も。来場者がサグラダ・ファミリアの一部を完成させていく体験では、“未完成”の象徴でもあるこの建築が、今も多くの人々の手で築かれ続けていることを実感できる。ガウディが見た自然との調和の世界を、手と感性で感じ取れる展示となっている。