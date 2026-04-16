ロックミュージシャン・布袋寅泰の“軽率投稿”が思わぬ波紋を広げた裏で、妻・今井美樹の“変化”に注目が集まっている。

「布袋さんは4月11日、Xで《未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか? 素晴らしいことなんだよ》と投稿しました。

この日、来日中のイギリスのハードロックバンド『ディープ・パープル』が首相官邸を訪問し、高市早苗首相と面会したのです。その様子に、ミュージシャンとしてテンションが上がったのでしょうが、このひとことが批判を浴び、投稿は削除となりました」（芸能担当記者）

さらにこの後、LOVE PSYCHEDELICOのギター担当・NAOKIが、布袋のこのポストに噛みつき、《ハッキリ言っておきたい。全く素晴らしいと思わない。芸術に政府のお墨付きなんていらない》と真っ向から否定し、2人の有名ギタリストによる、ロックと権力の距離感をめぐるバトルの様相を呈していた。

布袋は15日、Xで《嬉しさを素直に呟いたつもり》と釈明し、《表現が大袈裟かつ不用意だった》と削除理由を説明した。芸能プロ関係者が語る。

「海外のロックミュージシャンが首相と面会することは珍しくありませんが、それをすばらしいと言い切ってしまったことで、ロックは体制と距離を取る文化だと考えている層を刺激してしまいました。いわば“ロックらしからぬ発言”が炎上を招いた形です」

そんな騒動がくすぶる中、もうひとつの“異変”がささやかれている。それが結婚27年めの伴侶の姿だ。

デビュー40周年を迎えた今井は4月9日、NHKの音楽番組『SONGS』に8年ぶりに出演した。だが、そこで視聴者の目を引いたのは“ビジュアルの変化”だった。

「以前はシャープだったフェイスラインが、かなりふっくらとした印象に変わっていたんです。63歳という年齢相応ですが、違和感を覚えた人も少なくなかったようです」（同前）

番組公式Xに掲載された、番組責任者の大泉洋とのツーショットに対して、Xでは一部ファンから

《今井美樹 顔どうした!》

《今井美樹さんを見たけど 有働由美子さんに似てきて》

といった反応が見られた。

「もともと布袋さんは、ロック歌手の山下久美子さんと結婚していました。1999年に今井さんと再婚した際には、“不倫の末の結婚ではないか”と略奪愛を取り沙汰され、今井さんがバッシングの矢面に立たされることになりました。その後、2012年に家族でロンドンへ移住して以降は、家庭中心の生活にシフトしています。

出産し、母親として過ごす時間が増えたことで、いい意味で“丸み”が出てきた印象です。『SONGS』でも、知り合いの作詞家に対して、60歳を超えて『霧が晴れた』と語っていたエピソードが紹介されていました」（前出・芸能プロ関係者）

夫は“言葉選び”で炎上、妻は“見た目の変化”で話題にーー。レジェンド夫婦は、よくも悪くも注目を浴び続けるようだ。