バンダイ キャンディ事業部は4月21日、「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)を全国のファミリーマートのチルドスイーツコーナーで発売する。

「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)

同商品は、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツ。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、カービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。生地の中にはミルク味のクリームが入っている。

「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)パッケージ

焼き印は6種類

さらに、ランダムで1枚付属するキラキラのシールは全10種類。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインをラインナップした。

ランダムシール付き

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