【ファミマ限定】「星のカービィ まんまる焼き」が今年も登場 - 焼き印は6種類、キラキラシール付き
バンダイ キャンディ事業部は4月21日、「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)を全国のファミリーマートのチルドスイーツコーナーで発売する。
「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)
同商品は、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツ。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、カービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。生地の中にはミルク味のクリームが入っている。
「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)パッケージ
焼き印は6種類
さらに、ランダムで1枚付属するキラキラのシールは全10種類。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインをラインナップした。
ランダムシール付き
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)
同商品は、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツ。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、カービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。生地の中にはミルク味のクリームが入っている。
「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)パッケージ
焼き印は6種類
さらに、ランダムで1枚付属するキラキラのシールは全10種類。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインをラインナップした。
ランダムシール付き
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.