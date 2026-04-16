春になり暖かくなると増えてくるのがカラスの巣です。こちらは実際の大きさに合わせて作ったカラスの巣の模型です。直径は約50センチ。想像よりも大きいと思います。そしてこの巣の中には時折、針がねなどの電気を通しやすい素材が混じっていて、停電を引き起こす場合があります。この巣の撤去作業の現場を取材しました。

16日、作業員が電柱の上から撤去していたのはカラスの巣。



平本 駿介 記者：

「こちらが撤去されたカラスの巣になります。大きさをみますと私の手のひらよりはるかに大きいです」





北陸電力送配電によりますと、1年間に撤去するカラスの巣は4000件から5000件にものぼります。通常、電柱と電線の間には絶縁体があり、電柱には電気が流れないようになっています。

しかし、間にカラスの巣があることで、巣を通じて電柱に電気が流れてしまい、停電の原因となるほか、時には人に感電するリスクもあるということです。



北陸電力送配電では発見次第、その都度撤去しているということですが、また、その周辺に新たな巣を作り、いたちごっこになっているということです。



北陸電力送配電金沢配電部保守課・大松 宏光 副課長：

「(カラスの巣で)電気が止まることによってお客様に迷惑をかけますので、極力その事故を防ぎたいと思っております」



どうしてカラスは、電柱の上に巣を作るのでしょうか。



金沢大学理工研究域生命理工学系・大河原 恭祐 准教授：

「(カラスは)木の巣の場所を先に取られてしまうと、やむを得ずそういう人工物の電柱の上とかに作ることがまず一つ、挙げられます。もう一つはやっぱり、餌の都合ですね。餌が取りやすい場所っていうところに巣を作るので、餌さえあれば木の上でも電柱の上でもいいので、そういう場所を選んでいる」



また、巣作り時期のカラスは警戒心が強く攻撃的なため、巣を見つけた場合は観察したり、何度も下を通るような行動は避けるように呼びかけています。

ここからは、カラスの巣を見つけた場合の対応について、取材した平本記者に伝えてもらいます。



平本 駿介 記者：

専門家も話していたように、カラスに襲われる危険はもちろん、感電のリスクもありますので、自分で対処することは大変危険です。



そこで便利なのが、北陸電力送配電への連絡用のサイトです。「北陸電力送配電 カラスの巣」と検索すると出てきます。



電柱に記載してある番号を入力し、写真と必要事項を送ることで簡単に連絡することができます。



専門家によりますと、カラスの巣作りは5月ごろまで続くというこで注意が必要です。

