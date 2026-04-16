春増えるカラスの巣 石川は年約5000件撤去 停電・感電にリスク さらに繁殖期は要注意
春になり暖かくなると増えてくるのがカラスの巣です。こちらは実際の大きさに合わせて作ったカラスの巣の模型です。直径は約50センチ。想像よりも大きいと思います。そしてこの巣の中には時折、針がねなどの電気を通しやすい素材が混じっていて、停電を引き起こす場合があります。この巣の撤去作業の現場を取材しました。
16日、作業員が電柱の上から撤去していたのはカラスの巣。
平本 駿介 記者：
「こちらが撤去されたカラスの巣になります。大きさをみますと私の手のひらよりはるかに大きいです」
通常、電柱と電線の間には絶縁体があり、電柱には電気が流れないようになっています。
しかし、間にカラスの巣があることで、巣を通じて電柱に電気が流れてしまい、停電の原因となるほか、時には人に感電するリスクもあるということです。
北陸電力送配電では発見次第、その都度撤去しているということですが、また、その周辺に新たな巣を作り、いたちごっこになっているということです。
北陸電力送配電金沢配電部保守課・大松 宏光 副課長：
「(カラスの巣で)電気が止まることによってお客様に迷惑をかけますので、極力その事故を防ぎたいと思っております」
どうしてカラスは、電柱の上に巣を作るのでしょうか。
金沢大学理工研究域生命理工学系・大河原 恭祐 准教授：
「(カラスは)木の巣の場所を先に取られてしまうと、やむを得ずそういう人工物の電柱の上とかに作ることがまず一つ、挙げられます。もう一つはやっぱり、餌の都合ですね。餌が取りやすい場所っていうところに巣を作るので、餌さえあれば木の上でも電柱の上でもいいので、そういう場所を選んでいる」
また、巣作り時期のカラスは警戒心が強く攻撃的なため、巣を見つけた場合は観察したり、何度も下を通るような行動は避けるように呼びかけています。
ここからは、カラスの巣を見つけた場合の対応について、取材した平本記者に伝えてもらいます。
平本 駿介 記者：
専門家も話していたように、カラスに襲われる危険はもちろん、感電のリスクもありますので、自分で対処することは大変危険です。
そこで便利なのが、北陸電力送配電への連絡用のサイトです。「北陸電力送配電 カラスの巣」と検索すると出てきます。
電柱に記載してある番号を入力し、写真と必要事項を送ることで簡単に連絡することができます。
専門家によりますと、カラスの巣作りは5月ごろまで続くというこで注意が必要です。