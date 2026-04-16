“元アイドル”165cmレースクイーン、ピンクのミニ丈姿で美スタイル全開！
レースクイーンの池永百合が16日にInstagramを更新。ピンクのミニ丈姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンなどとして活躍している。
前澤友作主催のゴルフツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」（4月13日〜26日／千葉県／MZ GOLF CLUB）にラウンドガールとして参加することを明かしていた彼女。今回は「おはようございます」とつづり、ゴルフ場での衣装姿を披露。ファンからは「可愛すぎます」「とても美しい」などの声が相次いでいる。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンなどとして活躍している。
前澤友作主催のゴルフツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」（4月13日〜26日／千葉県／MZ GOLF CLUB）にラウンドガールとして参加することを明かしていた彼女。今回は「おはようございます」とつづり、ゴルフ場での衣装姿を披露。ファンからは「可愛すぎます」「とても美しい」などの声が相次いでいる。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）