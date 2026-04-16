青春ムービー『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』予告編＆場面写真が一挙解禁
アニメ映画『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』の公開日が5月22日と決まった。併せて、メインビジュアル、予告編、場面写真が一挙解禁された。
【動画】『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』予告編
本作は、年の瀬の気配が漂うフロリダを舞台に、学校も中退し、友達とおしゃべりするかフードデリバリーのバイトをして1日を過ごす青年ビリー・5000が⼈⽣を変えるべく5000ドルを必死に稼ごうと奮闘する物語。
カルト的ヒットを記録したアドベンチャーゲーム「ART SQOOL」やThe New York Times、New Yorker誌などのイラストなど、独特で鮮やかな3Dアニメーションで知られるジュリアン・グランダー。長編初監督となる本作では、自主制作として4年もの歳月をかけて廃虚となったプールや建設現場といった日常的な風景を魔法のような世界へと変貌させ、幻想的かつ宇宙的な青春映画を作り上げた。
本国アメリカでの数々の映画祭をはじめ、日本では新千歳空港アニメーション映画祭に正式出品。その後、監督の手で細かい微調整を施した最新バージョンを制作し、2025年に全米公開が実現した。日本公開においては、監督が望む最良の状態となった完全版でお披露目される。
未来への焦燥感を抱えながら厳しい現代社会を生きるビリー・5000。アメリカの田舎町で行き止まり人生を送る少年たち、他人と関わりながらも実は空虚で断絶した人間関係、言葉にならない孤独や不安、どこか別の場所へ行きたいという衝動…。ローファイなミュージックナンバーに乗せて、ティーンエージャー特有のときめきや苦悩、そして成長していく姿をありのまま映し出していく。
メインビジュアルでは、バイト着に身を包んだビリー・5000が空を舞い、その下に広がるフロリダのビーチ、そしてその後ろには彼が暮らす町にある”世界一のビッグドッグ”や目玉焼きの看板などインパクトのある建物が並んでいる。「ここではない、違う世界に行きたくて。」というコピーが添えられ、町を出て人生を立て直したいビリー・5000の切実な思いが伝わってくる。左上には惑星のような何かに乗るエイリアンたちも？
予告編は、ビーチでラップを披露し合う地元の仲間たちの様子から始まる。遊んでいても、配達の依頼が入ればすぐにバイトへ繰り出すビリー・5000。さまざまなくせ者たちへ配達をするなか、あやしいウワサの飛び交うジュース工場”ドルフィン果樹園”で女の子と出会ったり、突如ドーナツ型のエイリアンと遭遇したり…。11点の場面写真とあわせて、ハチャメチャな展開が待つ本作の魅力が詰めこまれている。
アニメ映画『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』は、5月22日より全国順次公開。
【動画】『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』予告編
本作は、年の瀬の気配が漂うフロリダを舞台に、学校も中退し、友達とおしゃべりするかフードデリバリーのバイトをして1日を過ごす青年ビリー・5000が⼈⽣を変えるべく5000ドルを必死に稼ごうと奮闘する物語。
本国アメリカでの数々の映画祭をはじめ、日本では新千歳空港アニメーション映画祭に正式出品。その後、監督の手で細かい微調整を施した最新バージョンを制作し、2025年に全米公開が実現した。日本公開においては、監督が望む最良の状態となった完全版でお披露目される。
未来への焦燥感を抱えながら厳しい現代社会を生きるビリー・5000。アメリカの田舎町で行き止まり人生を送る少年たち、他人と関わりながらも実は空虚で断絶した人間関係、言葉にならない孤独や不安、どこか別の場所へ行きたいという衝動…。ローファイなミュージックナンバーに乗せて、ティーンエージャー特有のときめきや苦悩、そして成長していく姿をありのまま映し出していく。
メインビジュアルでは、バイト着に身を包んだビリー・5000が空を舞い、その下に広がるフロリダのビーチ、そしてその後ろには彼が暮らす町にある”世界一のビッグドッグ”や目玉焼きの看板などインパクトのある建物が並んでいる。「ここではない、違う世界に行きたくて。」というコピーが添えられ、町を出て人生を立て直したいビリー・5000の切実な思いが伝わってくる。左上には惑星のような何かに乗るエイリアンたちも？
予告編は、ビーチでラップを披露し合う地元の仲間たちの様子から始まる。遊んでいても、配達の依頼が入ればすぐにバイトへ繰り出すビリー・5000。さまざまなくせ者たちへ配達をするなか、あやしいウワサの飛び交うジュース工場”ドルフィン果樹園”で女の子と出会ったり、突如ドーナツ型のエイリアンと遭遇したり…。11点の場面写真とあわせて、ハチャメチャな展開が待つ本作の魅力が詰めこまれている。
アニメ映画『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』は、5月22日より全国順次公開。