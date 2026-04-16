◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１６日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が自身初となる伝統の一戦で先発。いきなり３点の援護をもらって迎えた初回、２死一塁から４番・佐藤に今季３登板目で初被弾となる２ランを浴びた。内角高め１４５キロのボール球をバックスクリーン右に運ばれて驚きの表情を浮かべた。

１５日の同戦が雨天中止となりスライドに。きょう勝てば野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位となる日米通算２０２勝目を手にする。登板前日は「状態がいいのは間違いない。いい投球をして勝利につなげることができたら」と必勝を期していた。

開幕から２登板で１勝０敗、防御率１・４２。好調なベテランに３カードぶりの勝ち越しが託された。

甲子園での登板は３シーズンぶり。移籍１年目の昨季は阪神との対戦がなかった。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）

２０１勝（日１２３・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）