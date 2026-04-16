１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４１５円２９銭（０・８６％）高の４万８９４８円８７銭だった。

中東情勢の緊張緩和への期待から、３日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３８４円１０銭（２・３８％）高の５万９５１８円３４銭で、約１か月半ぶりに最高値を更新した。日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄を中心に値上がりしたことで、読売３３３と比べ上昇幅が大きくなった。

前日の米株式市場で、米国とイランによる戦闘が早期に終結するとの期待が広がり、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値が約５か月半ぶりに最高値を更新した。この流れを受けた東京市場でも、投資家が積極的にリスクを取る姿勢を強め、半導体関連銘柄を中心に値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、電子部品大手のＴＤＫの１３・０６％が最大だった。トレンドマイクロ（９・８７％）、ダイキン工業（９・０９％）と続いた。

下落率は、フジ・メディア・ホールディングス（６・２４％）、小松製作所（５・４３％）、クボタ（５・２２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４４・１３ポイント（１・１７％）高い３８１４・４６。