タレント指原莉乃（33）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。親交のあるタレント小島瑠璃子（32）の不倫疑惑報道が出た当時のことを振り返った。

指原は小島とコラボした今回の動画で、“誤解”に関する話題になると「これ、使うか使わないかはこじるりに任せるけど」と前置きした上で、小島の過去の不倫疑惑報道に言及。指原は小島に「絶対違うって言ったほうが良い」と言い続けていたことを明かし、「で、違ったし、実際。違うのに、そうだって言われて、もうムカつき過ぎて『なんで言わないの!?』って言っても、（小島は）『いやぁ、でも言う場所もないしな』みたいな。『事務所にも迷惑掛かっちゃうし、どうしようかな』って言ってる間に時間が経っちゃった」と、不倫疑惑を表立って否定せずにいた当時の小島とのやり取りを振り返った。

そんな当時の小島にあらためて助言するように「言え！」と声を大にしたが、「でも今、時間が経って言えるから良かった。この間、何かで『誤解なんです。違うんです』って言えてたから良かった。本当に良かった」と指原。小島について「そういう誤解が多い。なぜかって言うと、見せる場所がないからね、こじるりの素を」と指摘したが、現在ではYouTubeチャンネルなどを開設してプライベートに関しても発言する場ができたことに触れ「YouTubeができてやっといろんなことを話せるようになったし、今まではテレビのこじるりだったけど、その先に触れることができるっていうかさ。だからめっちゃ嬉しい私は」と喜んだ。

小島はかつての自分について「（素の部分を）見せないっていうのもあるし、考えが根本的に足りてなかったと思う。私が悪かったと思う」と反省。「誰かを陥れようとか悪いことしようとかはネアカだからないんだよ、根本的に」とした上で、「だけど『人がこう言ったらこう思うのかな』の想像力が欠如していると思う、自分に」と自戒した。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。現在は育児やタレント業と並行して実業家としても活動している。