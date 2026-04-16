【ちいかわらんど】池袋パルコ店がオープン！ 限定グッズや特典をチェック。4月24日〜新商品も発売
待望の常設店「ちいかわらんど 池袋パルコ店」が、4月3日にオープンしました。癒やしとかわいさが詰まった空間で、買い物を楽しめます。
【投稿】ちいかわらんどの公式Xによる最新情報
▼池袋パルコ店 オープン記念商品
オープンを記念した限定アイテムや先行販売商品が多数ラインナップ。ファンにはたまらない特別なデザインのグッズが池袋に集結します。お買い上げ金額によってもらえるノベルティは異なりますが、どれもとてもかわいらしいです。（※ノベルティはなくなり次第終了です）
また4月24日より、新商品の発売も。遠方の人でも楽しめるよう、店舗のほかにWebショップ「ちいかわマーケット」での展開も充実しています。池袋パルコ店と併せて、気になる人はぜひオンラインでチェックしてみてくださいね。
▼ちいかわマーケット＆店舗で販売される新商品
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ちいかわらんどの公式Xによる最新情報
全国に広がる「ちいかわらんど」のネットワーク原宿、大阪梅田、福岡パルコなど、全国主要都市で展開されている「ちいかわらんど」。新たに池袋パルコ店が加わることで、より多くの人が「ちいかわ」の世界観に触れられるようになりました。
▼池袋パルコ店 オープン記念商品
オープンを記念した限定アイテムや先行販売商品が多数ラインナップ。ファンにはたまらない特別なデザインのグッズが池袋に集結します。お買い上げ金額によってもらえるノベルティは異なりますが、どれもとてもかわいらしいです。（※ノベルティはなくなり次第終了です）
期間限定ショップ開催＆新商品発売常設店以外にも、各地でポップアップショップが開催されます。イオンモール白山（4月4〜19日）やイオンモール太田（4月23日〜5月10日）など、「Chiikawa Baby」シリーズに特化した催事も見逃せません。各店舗の最新情報や入場予約などの詳細は、ちいかわインフォ公式Webサイトをご確認ください。
また4月24日より、新商品の発売も。遠方の人でも楽しめるよう、店舗のほかにWebショップ「ちいかわマーケット」での展開も充実しています。池袋パルコ店と併せて、気になる人はぜひオンラインでチェックしてみてくださいね。
▼ちいかわマーケット＆店舗で販売される新商品
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)