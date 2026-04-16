JTBは、松山市と締結した観光振興などに関する連携協定の一環として、観光デジタルマップ「道後温泉と城下町松山市満喫デジタルマップ」を、4月16日から公開する。

JTBは、昨年3月に松山市と締結した連携協定に基づき、官民連携による観光の高付加価値化と来訪者の利便性向上に取り組んでいる。そのなかで、観光DXによる地域活性化およびデジタル化によるデータの収集とデータの利活用を進めるため、今回のデジタルマップ公開に至った。

同取り組みは、国内外からの来訪者がスマートフォンでデジタルマップを活用し、観光・歴史・飲食スポットなどを巡ることで、周遊促進と滞在時間の拡大を目指すもの。





「道後温泉と城下町松山市満喫デジタルマップ」では、道後温泉周辺から松山城を中心とした城下町エリアまでの観光・立ち寄りスポットを一つの地図に集約。紙の地図では伝えにくい情報にもアクセスしやすく、初めて松山を訪れる方でも迷わずに利用できるイラストマップとなっている。

また、松山観光コンベンション協会が制作した「松山NightDining＆Barマップ」も同時公開する。昼夜を通じた飲食・回遊を促進することで、ナイトタイムエコノミーによる中心市街地の活性化を図る。





「道後温泉と城下町松山市満喫デジタルマップ」は、観光スポット、公園、グルメなどのカテゴリー別でスポットを見ることができ、カテゴリーごとにデザイン分けされたアイコンで可視化されている。また松山らしさを表現したイラストによって、海外の人にも一目で分かりやすい仕様になっている。

二次元コードやWebサイトから簡単にアクセス可能（専用アプリ不要）。日本語、英語、韓国語、繁体字中国語に対応している。GPS位置情報と連動し、現在地を確認しながら利用可能とのこと。イラストマップとカテゴリー別アイコンによって、視覚的に分かりやすい設計になっている。

また、松山観光コンベンション協会が制作した「松山NightDining＆Bar マップ」も同時公開する。昼夜を通じた飲食・回遊を促進することで、ナイトタイムエコノミーによる中心市街地の活性化を図る。

［公開日］4月16日（木）

JTB＝https://www.jtbcorp.jp/jp