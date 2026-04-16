ファミリーマートは、昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した「冷凍チョコバナナ」を、今年も4月21日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店舗で販売する。原料のバナナには、おいしく食べられるにもかかわらず、さまざまな理由からそのままでは捨てられてしまう規格外のバナナを使用。今回の使用量は約160トン（皮つきの重量で換算）になる見込み。

ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回の商品は、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環となる。



「冷凍チョコバナナ」

「冷凍チョコバナナ」は、バナナの濃厚な甘みと、冷凍ならではのひんやりとした食感が特長のフローズンスイーツ。素材の選定には徹底してこだわっており、バナナは最も甘みが引き立つ「完熟」の状態のものを使用。そこに合わせるのは、バナナのコクのある甘みと調和するよう独自開発した「専用のチョコレートコーチング」。この専用チョコは、冷たい温度でも口の中でスッと溶け、バナナ本来の甘みを鮮やかに際立たせる。

昨年の発売時に好評を得た「バナナ本来の風味」そのままに、凍ったままでも柔らかなバナナの食感と、チョコのなめらかな口どけを同時に楽しんでほしいという。

また、どこでも手軽に楽しめる「棒付き」の仕様にもこだわった。自分へのご褒美やリラックスタイムに、至福のひとときを過ごしてほしい考え。

［小売価格］308円（税込）

［発売日］4月21日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp