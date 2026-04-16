ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が投手専念で圧巻の投球を披露した大谷翔平選手について言及しました。

この日、代わりにDHで出場したのはラッシング選手。4打数2安打を記録し、特に8回には満塁弾を放つなど打撃面で目覚ましい活躍をみせました。

ロバーツ監督は、試合後に囲み取材に対応。記者からラッシング選手の大活躍を指摘され、「大谷選手がDHの座を奪い返すことができるか」と問われると「ええ、できますよ(笑)。金曜日にはまたDHに入る予定です。しかし、今日DHに入ったドルトン(・ラッシング)は本当に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。彼にとっては非常によかったですし、ショウヘイを投球だけに集中させたのは正しい判断だったと思います。今夜の彼は素晴らしい仕事をしてくれました」と語りました。

続いて死球を受けた大谷選手の右肩の状態について聞かれると、全く問題ない答え、「 今さっきトレーナーとも話しましたが、(登板後に)アイシングなどの治療のために来ることもなかったとのことです。それはよい兆候です」と明かすと、多種多様な球種を投げ分けメッツ打線を打ち取った事に対し、右肘手術後の制球力の向上していることを認め「彼は非常に優れた感覚を持っています。今夜はカーブでストライクを取るのには少し苦労していましたが、速球には勢いがありましたし、スイーパーやスプリットも必要な時に使いこなしていました。あの感覚、そしてあの球速を両立させる能力は、本当に驚くべきものです」と称賛しました。

さらにここまで好投を続けている山本由伸投手も話題にすると、2人が互いに高め合っているとし「『鉄は鉄によって研がれる』というやつですね。二人の偉大なアスリート、二人の偉大な投手がいます。競争とまでは言いませんが、二人がお互いをよりよくし合っているのは確かだと思います」と好調の要因を分析しました。

最後に記者から今後も投手専念があるかと聞かれると「 もしドルトン(・ラッシング)が毎回ヒットを数本打って4打点を挙げてくれると分かっていれば別ですが（笑）。ただ、ショウヘイは打つのが大好きですからね。彼は打ちたいんです。ですから、あくまで理にかなうなら別の選択肢もあると知っておくことが大事なのだと思います。以前も言ったように、彼の状態を見て、休みが必要だと感じない限り、積極的に彼をラインナップから外すつもりはありません」と二刀流での起用を明言しました。