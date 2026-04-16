森永製菓は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイス「板チョコアイス」を、箱を差し込むとストーリーが変化する「差しコミックパッケージ」デザインで4月27日から期間限定で発売する。

パッケージデザインは全10種類で、イラストレーター・冥王めおさんが手がけるイラストの世界観を表現したプロモーション動画も4月16日から2種公開中となっている。

今だけの限定デザイン商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく。

“差しコミック”パッケージのデザインは全10種。板チョコアイスのパッケージは、中央のミシン目に沿って半分に切り取れる仕様になっており、切り取った左右の箱を差し込むと、セリフやイラストが変化するギミックになっている。イラストはイラストレーター・冥王めおさんが手がける。



「差しコミックパッケージ」の一例

板チョコアイスのパッケージは、一度に食べきれない時は箱を差し込んで残りをコンパクトに保存しておくことが可能。一度に全部食べきるのが難しい時や、「今日は板チョコアイスを少しだけ楽しみたい」という時の解決策として、箱の形状を活かして保存しておけることを「チョコッとストック」と命名した。今回の「差しコミックパッケージ」では、このことがわかりやすく伝わるようなデザインとなっている。

板チョコアイスはパキッと分厚いチョコでバニラアイスを包んだ、板チョコ型のアイス。パキッと食感となめらかな口どけが同時に楽しめること、複数のチョコを使用した本格的な味わい、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる品質特長から、チョコ好きの消費者に楽しんでもらっている。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］4月27日（月）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp