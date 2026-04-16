綾瀬はるかのものまね芸人として知られる沙羅が１５日、自身のＸを更新。英検準一級に合格したことを報告した。７回目の挑戦だったという。

「このたび 英検準１級に合格する事ができました ６回落ち続けて７回目でやっとです ２年半かかりました。」と喜び報告。「特にＲｅａｄｉｎｇとＷｒｉｔｉｎｇ モチベーション維持が難しかったけど 諦めないでよかった」とつづった。通常の勉強に加え、ＮＥＴＦＬＩＸドラマを英語字幕で見たり、単語のアプリゲームをするなど、独自の勉強法も明かした。

英語の動画を添えており「世界中の人たちとこれからも話したい」「海外ロケや海外の番組あれば、私におまかせください」とアピールしている。

この投稿には「沙羅ってそんな頭良い人だったんだ！笑」「モノマネ芸人さんは耳が良くてコピー能力のプロなので、英語学習の適性が羨ましく、ご多忙のなかで資格取得すばらしいです」「すごい！頑張ったね」「発音、聞き取りやすくて綺麗です」「マジで凄いと思います。かなり努力されたのですね」「素晴らしい！」など多くの声が届いている。