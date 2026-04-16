能登半島地震の発災時に問題となったのが、歯の治療を行う施設の不足です。こうした課題を解決するため16日、石川県庁では、被災地などで歯科医療を行うための診療車がお披露目されました。どのような車両なのでしょうか。



金沢のシンボル鼓門が描かれたこちらのマイクロバス。中に入ってみると…



河合 紗花 記者：

「車内にはこのように診療台が設置されいて、虫歯の治療や入れ歯の治療など一般的な歯科治療が行えるようになっています」

石川県歯科医師会が初めて導入した歯科巡回診療車「ハミルン」です。



能登半島地震の発災直後、珠洲市内では全ての歯科医院が休診に。隣りの福井県から診療車を借りることで歯科医療を継続しました。



こうした事態を受け、今回配備されたこの診療車。車内にはレントゲンをはじめとした一般的な歯科医院の設備に加え、給排水設備や自家発電機も完備。



医療救護所や避難所などでの歯科医療をこの1台で完結することができます。

石川県歯科医師会・飯利 邦洋 会長：

「特に能登北部地区に関しましては過疎化も進んでおりまして、歯科医療提供体制もものすごく脆弱なものとなってまして、へき地医療であったり、歯科医療体制が乏しいところに派遣しまして、歯科医療提供をしていきたい」



この車両は、平常時には介護施設や啓発活動にも活用するということです。

