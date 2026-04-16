元グラビアアイドルがInstagramで公開した、大胆な“まる出し”ショットがネット上で話題を集めている。

その人物とは、タレントのほしのあき（49）だ。ほしのは13日、誕生日を迎えた娘を祝うため都内のカフェでアフタヌーンティーを楽しんだ様子を投稿。桜の装飾で彩られた店内や、ティースタンドに並ぶ春らしいスイーツを収めた動画を公開し、《食べるのが勿体ないくらい可愛かったよ》と感想を綴っている。

動画のラストには、黒のミニスカートに白ジャケットを合わせた全身ショットも映っており、すらりと伸びた美脚が際立つ姿を見せている。

さらに翌14日には別の動画も投稿。この日は古着リメイクブランド「ZECHITO」のトレーナーを主役にしたコーデで登場し、《全て一点物だから他のデザインも欲しくなっちゃう》と紹介。キャスケット風の帽子にショートパンツ、ショートブーツを合わせたスタイルで、抜群の脚線美が目を引くポーズを披露している。

連日公開された、大胆に脚を“まる出し”にしたショットに、ネット上では《変わらなすぎだろ》《もう50歳になるんだ！》などと、見た目と実年齢とのギャップに驚く声が相次いでいる。

「ほしのさんは2011年に13歳年下の騎手・三浦皇成さん（36）と結婚し、翌年に長女を出産。その後は育児を優先し芸能活動をセーブしていましたが、2024年3月、47歳の誕生日を機にInstagramを開設。《大好きな美容やお洋服のことをマイペースに投稿していけたらと思います》と綴り、以降は自身のファッションやライフスタイルを発信しています」（美容誌ライター）

今月5日にはストーリーズで《初めてやってみる 質問ありますか？？》とファンからの質問を募集。寄せられたコメントに答える中で自身のスタイルにも触れ、《この前、人間ドックで測ったら164.5センチ43キロ》と身長と体重を明かした。

これに対してネット上では、

《私も164で同じ年齢ですが55キロあります。ほしのさんの努力もあるんだろうけど持って産まれた顔立ちや体格や体質もあるんだろうな。可愛らしいですよね》

《体重は軽いけれど、骨が華奢なので別に病的ではなく美しいラインに感じます》

といった称賛の声があがる一方で、

《明らかに細すぎてヤバいよ…大丈夫？》

《若い子が真似するから公開しないでほしい》

といった健康面への懸念の声も見られる。

ほしのはInstagramで美容ケアやボディメンテナンスの様子もたびたび発信しており、その“アラフィフに見えない”美貌の背景には、継続的な自己管理の存在もうかがえる。賛否が分かれるなかでも、そのスタイルが強い印象を残していることは確かだ。