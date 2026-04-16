人口減少が進む中、山形県内でも外国人材が活躍する企業が増えてきています。4月、新たな仲間を迎えた山形市の老舗企業にスポットを当てます。



新入社員「おはようございます」



山形市内の企業で行われた入社式。



鈴木社長「辞令、ワタライ・ビスワス殿。よろしくお願いします」



日本出身の1人とネパール出身の8人が入社しました。



ネパール出身「こちらで働く機会をあげてくれて本当に感謝しております」「責任感を持って仕事に取り組みます」





新入社員を迎えた管理職にも。ペトルス「はい、ペトルスです。よろしくお願いします」ペトルス課長はインドネシア出身。新たな事業開発の中心を担っています。ペトルスさん「いろいろな国の人が1つのところに集まってみんなで1つの思いになって一緒にゴールを目指していくのは非常にうれしい」外国出身の社員が4割を超える老舗企業。18人の仲間を迎え、新たなスタートを切りました。創業は1914年。自動車部品や半導体部品などのめっき加工を手がけるスズキハイテック。2008年のリーマンショックの影響を受け、売り上げはピーク時の6割台まで落ち込みました。低迷期のかじ取りを託されたのが鈴木一徳社長。スズキハイテック・鈴木一徳社長「受託・下請け型から開発主導・開発提案型の企業になっていこうというのが2015年に社長に就任した時の思いで、新たな人材、新たな能力を持った方を採用しようと」鈴木社長は就任とともに外国人を採用します。ペトルス・ヤサヤ・サモリさんが入社したのは3年後の2018年。山形大学の博士課程を卒業後、スズキハイテックに迎えられました。スズキハイテック・ペトルス・ヤサヤ・サモリさん「社長の熱い思いを聞いて、社長のもとで働けば山形を元気にすることもできると思って入社を決めた」2024年、外国出身の社員では初めて、管理職である課長に昇進しました。後輩社員「何事も理論的に分析してくれるので助かっている」「日本人よりも日本人らしい。礼儀とか」外国出身の社員は現在、バングラデシュ、ネパールなど6か国の126人まで増加。全社員の45％を占めています。2018年度に11億円まで減少した売り上げはその後、ピーク時の2倍近い47億円まで増加しました。ことし1月、東京ビッグサイトで開かれた展示会。会場の一角に出展したスズキハイテック。新たな技術をアピールしました。ペトルスさん「こんにちは、もしよろしければ説明します」来場者の関心を集めたのは今回初めて展示したモルフォチョウの表面構造の模倣技術です。ペトルスさん「きれいな青色だが実は羽根は透明。羽根に反射する光が私たちの目に届く時に青色の波長しか届かない」モルフォチョウの羽根には無数のひだがあり、ひだの間はわずか1万分の2ミリとされています。ここに光が当たると青以外の光の波長が打ち消し合い、青色の波長だけが強調されて人の目に届くのだといいます。ペトルスさん「箱ごと持っていただいて本物と比べていただければ。ご覧の通り本物とそっくり」来場者「そうですね。はっきりと青い」ペトルスさん「このナノ構造のスケールを調整すれば、青色もできるし、緑色も赤もできる。いま赤もチャレンジしようとしている」ペトルスさん「名刺を交換させていただけると。頂戴いたします」製品の試作の依頼が相次ぎました。来場者「今度お邪魔してもいいですか」ペトルスさん「はい」来場者「紹介を受けて。めちゃユニークな会社ですね。ぜひよろしくお願いします」ペトルスさん「よろしくお願いします」スズキハイテック・鈴木尚徳常務「来週月曜日から仕事なので、元気よく出勤してきてください」実習生「はい！」鈴木常務「じゃあ、よろしくお願いします」実習生「よろしくお願いします！」鈴木常務「その元気、忘れないでね」実習生「はい！」4月、バングラデシュからの技能実習生9人が新たに入社しました。日本の受け入れ機関で1か月間、教育を受けた上での入社です。日本人社員「ここが皆さんのお家になります」会社が用意した一軒家で同じ国出身の先輩実習生と共同生活を送ります。日本人社員「棚、ここに荷物を入れてもOKです。布団もここに入れてOKです。自由に使ってください」家具や家電も会社から提供されます。新人技能実習生「ビデオ電話して母と父に、『きれいな場所をもらいました。とてもうれしいです。心配しないでください。大丈夫です』（と伝える）」入居の翌日、先輩実習生が近所の住民にあいさつに行きました。日本人の社員も一緒です。日本人社員「お隣に5人、住まわせてもらうバングラデシュの人たちです」住民男性「悪いことをしなければいい。あとは何ともないから」先輩実習生「この家に住むのでいろいろよろしくお願いします。ほんの気持ちです」住民男性「わりいな。どうもね」住民男性「何か宗教的な儀式やお祈りは？」日本人社員「そういうのは特にない。自宅の中でお祈りするとかはありますけど、特に外で何かするとかはない」住民女性「日本語もお話しできる？」日本人社員「日本語も大丈夫です」日本人社員「技能実習生のバングラデシュの子たち5人が住まわせてもらいますので、よろしくお願いします。何かトラブルなどがあればご連絡いただければ私の方で対応しますので」日本人社員「みんなここで住んでもらうけど（新人実習生）3人は初めての日本だからわからないことはすべて先輩に聞いてください。窓を開けてしゃべると外の人に迷惑がかかるからしないようにね」実習生「はい」スズキハイテックには4月、技能実習生と社員あわせて17人の外国出身者が加わりました。会社のルールや、日常生活のマナーも守るよう教育を徹底しています。スズキハイテック・鈴木一徳社長「会社側がどこまで責任を持っているか、教育やその後について。会社が成長していく中で重要な活躍していただける人材、財産として彼らを雇用することが会社に求められていること」ペトルスさんの事業開発部でも動きが。東京での展示会で高い評価を受けたモルフォチョウの技術開発に向け、新たな部屋や機械を設けました。スズキハイテック・ペトルス・ヤサヤ・サモリさん「いま開発しているものを量産に向けて開発を進めていきたい。（展示会以降）おかげさまでいろいろな問い合わせをいただいている」この日、新入社員に対して、会社の生命線である「めっき技術」を説明したペトルスさん。最後にこう呼びかけました。スズキハイテック・ペトルス・ヤサヤ・サモリさん「会社は全体的に私たちは同じ仲間。みんなで力を合わせないといけないのでそういう意識を常に持ってほしい。食堂で会ったらぜひ話したりできるといい」日本人と外国人が力を合わせて躍進してきたスズキハイテック。新たな仲間を迎えてより高い目標にチャレンジしていきます。