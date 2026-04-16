お笑いタレント・おばたのお兄さんが4月16日、自身のブログを更新。今年初めて熱中症になったことを明かしました。



【写真を見る】【おばたのお兄さん】トレーニング中 今年初の熱中症に「まだ四月か！！夏大丈夫か！？今年の夏が少し怖くなりました」



午前中に、トレーニングをしようと陸上トラックを訪れたおばたのお兄さん。

「気温は22℃ そよ風も吹いていて気持ちいい中、200mを5.6本走るつもりでしたが、、、3本目が終わったところで、呼吸が急激に浅くなりめまいが、、、」と投稿。



「普段なら3本走ったくらいじゃバテない」というおばたのお兄さんは、「こりゃ、、、軽度の熱中症だ！と判断し 仕事に影響してもいけないのでトレーニングを中断しました」と、熱中症の症状が出たためトレーニングを中止したということです。





おばたのお兄さんは「水分はとっていたけど、朝ごはんをプロテインだけにしていたからエネルギー不足もあったのかなぁ、、、」と原因に思いを巡らせながらも、「まだ四月か！！夏大丈夫か！？今年の夏が少し怖くなりました」と、驚いた心境を綴っています。

そして「皆様もお気をつけください！」と呼びかけ、「帰ってエネルギー補給だ！！」と元気に締めくくりました。

この投稿を見た人たちからは「まだ暑さに体が慣れてないから無理しないように」「熱中症は甘くみると大変なので無理なく体を休めて下さいね！」「4月でこの暑さ、、まだ風は涼しいけど夏が怖いですね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】