グラマープリンセス春夏新作♡快適さと美胸を叶える最新インナー特集

暑い季節も快適に、そして美しく過ごしたい方に♡グラマープリンセスから春夏新作インナーが登場しました。人気シリーズの進化モデルや新作キャミ、定番ブラの新色・増産アイテムまで、幅広いラインアップが揃っています。機能性と着心地を両立しながら、理想のシルエットを叶えてくれる注目コレクションです。

涼しさと快適さを叶える新作

「ZeroFitCool_90627」は、通気性に優れた素材と構造でムレを軽減し、暑い季節でもさらっと快適。カラーはピンクベージュ・ベージュ・ブラック、サイズはC85～H105。

価格はC～Eカップ7,150円、F～Hカップ7,700円（税込）。ポケット＆パッド付きで、気になるバストトップにも配慮されています。

また「ワイヤーで支えるキャミ_90625」は、接触冷感素材を採用した新作。カラーはアイボリー・ブラック、サイズは3L～8L、価格は3L～5L6,050円、6L～8L6,600円（税込）。

3way仕様のストラップで、着こなしに合わせてアレンジできるのも魅力です。

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美胸を支える人気シリーズ

「美胸キーパーグランリフト_90553」は、新色グリーンとブラックを展開。サイズはFG90・95、H80～J95、D100～J140、価格は7,920円～8,470円（税込）。

ペアショーツは深ばきタイプ3,300円、浅ばきタイプ2,970円（税込）で、サイズは5L～10L。

「美胸キーパー3/4カップブラ_90379」は、グリーン・ブラックの増産モデル。サイズはB80～H105、価格は5,500円（税込）。ペアショーツは1,980円（税込）でLL～10Lまで展開。

横流れを防ぐ設計で、美しいバストラインをキープします。

毎日に寄り添う機能性

どのアイテムも、快適さとシルエットの美しさにこだわった設計。通気性や接触冷感、ホールド力など、季節や体型に合わせた工夫が詰まっています。

サイズ展開も豊富で、多くの女性にフィットするラインアップとなっています。

グラマープリンセスで理想の夏インナーを♡

グラマープリンセスの春夏新作は、快適さと美しさを両立した頼れるアイテムばかり。暑い季節でも心地よく過ごしながら、自分らしいスタイルを楽しめます。

豊富なサイズとデザインで、自分にぴったりの一枚が見つかるはず。この夏はインナーからおしゃれをアップデートしてみてください♪