来月5日のこどもの日を前に、横手市の公園に、16日にこいのぼりが飾られました。



風に吹かれながら泳ぐ色とりどりのこいのぼりと見頃を迎えたサクラが、訪れた人たちを楽しませています。



横手市十文字町にある梨木公園では、地元の子どもたちの健やかな成長を願い、毎年この時季に公園の池の上にワイヤーを張って、こいのぼりを飾っています。



こいのぼりは、いらなくなった家庭から市に贈られたもので、今年は約90匹が飾られました。





公園には、ソメイヨシノを中心に約100本のサクラが植えられていて、いま、見頃を迎えています。朝から青空が広がった16日の横手市。季節先取りの陽気に誘われ、公園は午前中から多くの花見客でにぎわいました。訪れた人たちは、風に吹かれて悠々と泳ぐ色とりどりのこいのぼりとサクラの共演を楽しんでいました。湯沢市から「こいのぼりとサクラってあるようでないので一番好きかもしれない」「日本って感じですか。ザ・日本っていう」仙北市から「懐かしい。子どもたち大きくなってから揚げたことないからいいです」横手市から「晴れ晴れとなる～」「今年の冬も頑張ったなって。本当そう思います。みんな元気でまた1年過ごせたらなって思いますね」十文字町の春の風物詩として地域で長年親しまれている、こいのぼりとサクラの共演。梨木公園のこいのぼりは、来月8日まで楽しむことができます。※4月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします