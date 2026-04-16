山本由伸投手との縁はいつから 勝みなみがドジャース観戦で大興奮「すごく良かった！」
＜JMイーグルLA選手権 事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞勝みなみは14日の夜、MLBロサンゼルス・ドジャースの本拠地であるドジャー・スタジアムにいた。大谷翔平選手が1番・DHで出場し、山本由伸投手が先発登板。かねて交流のある山本投手の厚意で観戦チケットを手配してもらうことができ、山下美夢有らを誘って現地観戦が実現した。
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その日は午後7時10分のプレーボールに合わせ、逆算のスケジュールを組んだ。早朝から9ホールのラウンドと練習をしっかりとこなし、余裕を持って球場へ。山本投手はニューヨーク・メッツを相手に先頭打者ホームランを浴びたものの、8回途中1失点の好投。ドジャースは勝利した。「すごく良かったです！ 彼がどう思ったかは分からないけれど、（調子が）良く見えました」。勝はその余韻に浸った。山本投手との縁は、オリックス・バファローズに入団して間もなくのころから。「私は阪神が好きなので、初めてお会いした時は知らなかったんです。そこから（活躍を）見るようになって、すごいなあ…と」。2019年の先発転向、最優秀防御率のタイトル獲得で飛躍し、メジャーリーグへ。昨年のワールドシリーズではMVPに輝き、連覇の立役者となった。そんな“同級生”に感嘆する。先週のオープンウィークではグランドキャニオンを訪れるなど、リフレッシュは万全。来週のメジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）の前哨戦に臨む。前戦「アラムコ選手権」では今季2度目の予選落ちを喫した。「いいショットを打てていたなかでの予選落ちだったので、メンタルにきた。でもこの1週間で回復できました」。ショットは引き続き好調。これを結果につなげたい。「予選落ちをしてしまって悔しい気持ちがあるので、まずは予選通過がしたい。来週に向けて調整したい部分もあるし、勝ちたい気持ちもある。そのバランスを取りながらラウンドができたら、いい結果につながると思う」と意気込んだ。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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その日は午後7時10分のプレーボールに合わせ、逆算のスケジュールを組んだ。早朝から9ホールのラウンドと練習をしっかりとこなし、余裕を持って球場へ。山本投手はニューヨーク・メッツを相手に先頭打者ホームランを浴びたものの、8回途中1失点の好投。ドジャースは勝利した。「すごく良かったです！ 彼がどう思ったかは分からないけれど、（調子が）良く見えました」。勝はその余韻に浸った。山本投手との縁は、オリックス・バファローズに入団して間もなくのころから。「私は阪神が好きなので、初めてお会いした時は知らなかったんです。そこから（活躍を）見るようになって、すごいなあ…と」。2019年の先発転向、最優秀防御率のタイトル獲得で飛躍し、メジャーリーグへ。昨年のワールドシリーズではMVPに輝き、連覇の立役者となった。そんな“同級生”に感嘆する。先週のオープンウィークではグランドキャニオンを訪れるなど、リフレッシュは万全。来週のメジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）の前哨戦に臨む。前戦「アラムコ選手権」では今季2度目の予選落ちを喫した。「いいショットを打てていたなかでの予選落ちだったので、メンタルにきた。でもこの1週間で回復できました」。ショットは引き続き好調。これを結果につなげたい。「予選落ちをしてしまって悔しい気持ちがあるので、まずは予選通過がしたい。来週に向けて調整したい部分もあるし、勝ちたい気持ちもある。そのバランスを取りながらラウンドができたら、いい結果につながると思う」と意気込んだ。（文・笠井あかり）
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