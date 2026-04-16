「ラブキン2」“真剣交際”白鳥大珠＆元AKB48永尾まりや、成立カップルとWデート「雑誌の表紙みたい」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演を経て、元AKB48の永尾まりやと真剣交際を開始したプロキックボクサーの白鳥大珠が4月15日、自身のInstagramを更新。番組で共演した高橋かの、田中佑樹との“ダブルデート”の様子を投稿した。
【写真】32歳元AKB＆イケメン格闘家ら恋リア成立カップル2組がラブラブ
白鳥が「かのTUBE撮影」として投稿したのは、中華街の路地で白鳥、永尾、高橋、田中がドリンクを手にし、肩を寄せ合う全身ショット。白鳥と永尾、高橋と田中は2月から放送されていた同番組への参加を通してそれぞれ惹かれ合い、放送終了後真剣交際を宣言。番組が終了した現在も交際を続ける仲睦まじい様子を見せた。
投稿を受け、番組のファンからは「たいじゅくんとまりやちゃんお似合いすぎる」「雑誌の表紙みたい」「憧れのカップルすぎる」などのコメントが寄せられている。また、「ペアルックみたいでお似合い」「服お揃いかな」など、二人の仲の良さを推察する声も相次いだ。
白鳥らが出演した「ラブパワーキングダム2」は、“モテ自慢”の美男美女たちが“No.1モテクイーン”と“No.1モテキング”を目指しハイレベルな恋の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショー番組。白鳥と永尾はともに“NO.1モテ”の称号を手に入れたが、そのうえで500万円の賞金を出演者達で山分けする提案をしたことが話題になった。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKB＆イケメン格闘家ら恋リア成立カップル2組がラブラブ
◆白鳥大珠、中華街でのダブルデートショット
白鳥が「かのTUBE撮影」として投稿したのは、中華街の路地で白鳥、永尾、高橋、田中がドリンクを手にし、肩を寄せ合う全身ショット。白鳥と永尾、高橋と田中は2月から放送されていた同番組への参加を通してそれぞれ惹かれ合い、放送終了後真剣交際を宣言。番組が終了した現在も交際を続ける仲睦まじい様子を見せた。
◆「ラブキン2」ファンからは羨望の声
投稿を受け、番組のファンからは「たいじゅくんとまりやちゃんお似合いすぎる」「雑誌の表紙みたい」「憧れのカップルすぎる」などのコメントが寄せられている。また、「ペアルックみたいでお似合い」「服お揃いかな」など、二人の仲の良さを推察する声も相次いだ。
白鳥らが出演した「ラブパワーキングダム2」は、“モテ自慢”の美男美女たちが“No.1モテクイーン”と“No.1モテキング”を目指しハイレベルな恋の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショー番組。白鳥と永尾はともに“NO.1モテ”の称号を手に入れたが、そのうえで500万円の賞金を出演者達で山分けする提案をしたことが話題になった。（modelpress編集部）
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