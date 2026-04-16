THE RAMPAGE神谷健太、持病を告白「世界三大激痛と言われています」10年以上前から発症
【モデルプレス＝2026/04/16】THE RAMPAGEの神谷健太が4月15日、自身のInstagramを更新。持病を患っていることを明かした。
【写真】神谷健太、現場が沸いた「奇跡の1枚」
神谷は「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と切り出し、「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と説明。「僕は10年以上前から群発頭痛という持病を持っています」と持病を患っていることを明かした。
発症のサイクルについて「人によって群発期という発作が起きる期間はそれぞれですが、僕の場合は2年に1回1ヶ月程」とした上で「今年僕は1週間前に群発期に入りました」と現在進行系で症状が出ていることを伝えた。
公表に至った経緯について「あるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して、一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています」とし、「この群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で、救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と切実な思いをつづった。最後には「群発頭痛をお持ちの皆さん。本当に辛いですね。晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」とメッセージを送った。（modelpress編集部）
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◆神谷健太、持病を告白
神谷は「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と切り出し、「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と説明。「僕は10年以上前から群発頭痛という持病を持っています」と持病を患っていることを明かした。
◆神谷健太、持病公表の理由明かす
公表に至った経緯について「あるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して、一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています」とし、「この群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で、救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と切実な思いをつづった。最後には「群発頭痛をお持ちの皆さん。本当に辛いですね。晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」とメッセージを送った。（modelpress編集部）
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