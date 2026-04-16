東根市で16日、日本で一番早くサクランボ狩りが楽しめる観光果樹園がオープンしました。初日は招待された地元の園児がサクランボ狩りを楽しみました。



東根市にある観光果樹園では16日、サクランボ狩りが楽しめる「温室さくらんぼ園」が開園しオープニングセレモニーが開かれました。

地元の幼稚園児10人が歌や踊りを披露し、会場を盛り上げました。

セレモニーの後はさっそく東根市のキャラクタータントくんと一緒にビニールハウスに向かいます。





ハウスの中には…記者「ハウス内にはたくさんのサクランボが実っていますまるで宝石のように赤く輝いていますね」およそ70本のサクランボ、「佐藤錦」や「紅さやか」などの実がなっています。園児たちはサクランボ狩りを体験！園児「取れない とれた！」「固いな。」「タントくんとって！」「うまっ！」園児「赤くておいしいです」園児「楽しかった」園児「いろいろサクランボの木に行って 楽しかった」園児「おいしいよ」「甘い、少し酸っぱい」中には、口元が真っ赤になるほど食べた子も。園児「うまかった」上手にサクランボを狩る子供たち。ここで、サクランボ狩り未経験の記者も、気合を入れて初体験。記者「私もさっそく体験したいと思います取れました。さっそくいただきます甘さがギュッと詰まっていますね」神町りんご研究所 須藤一元さん「天気が読めない部分もあって少し生育が早まったり調整等が難しい部分があったりするが味の方はおいしくできている。この日を迎えられて園児たちも喜んで笑ってますので今からはお客さんの予約も入っているのでお客さんに喜んでいただきたい」一方で、サクランボを巡っては今年、県内でサクランボの受粉を担う「マメコバチ」の個体数が少なくなるなどの影響が出ているといいます。神町りんご研究所 須藤一元さん「マメコバチの方が足りなく懸念材料うちは人工授粉を徹底させていつもより人工授粉を するような形でいる」ことしも迎えたサクランボシーズン。こちらの果樹園では7月上旬までサクランボ狩りが楽しめるということです。