ラグビー・リーグワン１部の東京ＳＧは１８日に東京ベイとのレギュラーシーズン第１５節（熊本・えがお健康スタジアム）を迎える。１６日は東京・府中市のグラウンドで練習を公開。先発するＳＨ流大（ながれ・ゆたか）は「１週間、意識しているゲーム」と表情を引き締める。

流にとっては、熊本・荒尾（現・岱志）高時代に過ごした“第２の故郷”での一戦。約１００人の招待席を用意するなど、気持ちも高まる。前回、熊本でのプレーは２３年７月、オールブラックスＸＶと戦った日本代表での一戦以来。「高校で過ごした３年間というのが僕の基礎になっている部分はあるので。思い入れはあります」と闘志を高める。一方で「私情ははさまないようにして」と冷静さも備えるベテラン。「チームを勝たせる準備をする、勝たせるためのプレーにフォーカスする」と静かに燃える。

チームはここまで、レギュラーシーズンで７勝７敗の４位。前回東京ベイには２０―７９で敗れており、プライドを取り戻す一戦ともなる。上位６チームによるプレーオフ争いに向けても、負けられない戦い。流は「チームを勝たせる。それに尽きる」と、先発９番としての覚悟を示した。