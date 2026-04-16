17日も全国的に晴れてすがすがしい陽気。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■17日も晴れる所が多い 朝は遅霜に注意

17日（金）は高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多いでしょう。晴れる分、朝の放射冷却が強まるため、東北や関東甲信の内陸を中心に冷え込みそうです。霜注意報も発表されていますので、遅霜に対する農作物の管理にご注意ください。

【霜注意報が発表されている地域】

青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、山梨県

■日中はすがすがしい陽気 洗濯日和に

17日（金）の最高気温は日本海側で前日より大幅に上がる予想で、長野や北陸、近畿北部を中心に25℃以上の夏日になる所があるでしょう。太平洋側は前日より気温が上がりにくく、東京も21℃とすがすがしい陽気でしょう。16日（木）に夏日となった名古屋や広島も22℃の予想で、過ごしやすく感じられそうです。東日本や北日本は、天気の大きな崩れはなく洗濯日和になりそうです。

【17日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 18℃（+2 5月中旬）

仙台 15℃（-3 平年並み）

新潟 23℃（+8 5月下旬）

福井 25℃（+6 5月下旬）

長野 25℃（+7 6月上旬）

東京 21℃（-2 4月下旬）

名古屋 22℃（-5 4月下旬）

大阪 24℃（±0 5月上旬）

福岡 23℃（+3 5月上旬）

■西日本は次第に雲が増える 九州や四国でにわか雨も

東シナ海から低気圧や前線が近づくため、西日本は次第に雲が増えてくるでしょう。九州や四国では夕方以降、にわか雨がありそうです。夜までお出かけの予定がある方は、折り畳みの傘があると安心でしょう。沖縄も夜を中心に雨が降りやすく、先島諸島では雷を伴って一時的に雨脚が強まる恐れがあります。

■台風4号の影響で先島諸島では高波に警戒を

台風4号は大型で非常に強い勢力でマリアナ諸島近海を北寄りに進んでいます。17日には強い勢力となり、小笠原諸島の南東の海上を進む予想となっています。台風本体が接近するということはない見込みですが、小笠原諸島では18日（土）にかけて、うねりを伴った高波に警戒が必要です。

【波の予想】17日〜18日 6メートル うねりを伴う

17日（金）は新月で、大潮の時期とも重なりますので、船舶関係の方など十分な注意が必要です。