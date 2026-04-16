■これまでのあらすじ

姉親子の行動に違和感を覚える智也。姉はレシートを細かく保管することが習慣になっていると話す。それは夫が財布を管理していたからだった。何が普通かわからなくなっていると泣き出す姉に弟は父に相談しようと持ちかけるが「それが無理なのよ」と言い返されて…。



「鋭斗と結婚したのは、私が決めたことじゃないの」「父さんに、頼まれたのよ」姉の話によると、姉が大学生だった頃ー父が会社で大きな損失を出してしまい、このままでは家族全員が路頭に迷うことになりそうだったらしい。そこを助けてくれたのが父と同じ会社の鋭斗さん。仕事で大きなミスをした父を助ける条件に結婚を持ち出した？鋭斗さんがまさか…そんな人だったなんて。「なんで言わなかったんだよ」と震える声で聞くと、「言えなかったのよ」と泣きながらそう言う姉の前で俺は…何も言えなかった。確かめないといけない。父さんは何をしたんだ？鋭斗さんは--本当は何者なんだ？イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)