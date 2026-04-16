中山美穂のコンサート映像、オリジナルムービー、MVを収録した5枚組Blu-ray BOX『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX～Forever』が6月17日に発売される。

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本作は、1986年の1stコンサート『VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT』から1998年の『MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR'98 Live・O・Live』まで、中山の80年代～90年代にわたるコンサートの歴史を網羅した作品。全編がHDリマスタリングおよびオーディオリマスタリングを施された初のBlu-ray化となり、全175曲の映像が収録される。

また、映像未発売だった『Miho Nakayama Live '94 Pure White』のコンサート映像を初収録。さらに、同じく未発売の「Sea Paradise -OLの反乱-」「CHEERS FOR YOU」「Hurt to Heart～痛みの行方～」「LOVE CLOVER」のMVも初めて収録される。

あわせて公開されたジャケット写真では、赤とゴールドを基調にした華やかな衣装でコンサート中に笑顔を見せる中山の姿が切り取られている。また、購入者特典として当時のコンサート写真を使用したアイテムの配布も発表された。特典はなくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンド編集部）