石丸伸二に恋の“ライバル”現る フリーアナウンサーが宣戦布告、波乱の展開へ「しんじと闘います」
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第3回が17日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送される。
【写真】波乱の展開…石丸伸二に宣戦布告したフリーアナウンサー・まさかつ
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
前回、気になる相手と一夜を共に過ごすことができる特別な鍵「聖なる処方箋キー」を手にした現役東京大学大学院生・あさ。#3では、その相手がついに明かされる。スタジオではさまざまな予想が飛び交う中、まさかの選択に一同騒然。「この子読めない！」と驚きの声が上がる。
さらに2日目のデート指令も発表。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントの中から女性陣が選び、その持ち主とデートを行うというルールに、スタジオからも「これでセンスがわかるんだ！」と期待の声が上がる。
そんな中、『ごくせん』俳優・ひでおに暗雲が。ある女性メンバーの一言をきっかけに、「200%、異性として見ることはない」と不満を漏らすひでお。デート前から不穏な空気が漂い始める。さらに、フリーアナウンサー・まさかつが「しんじと闘います」と、ある女性メンバーをめぐり元政治家のしんじ（石丸伸二）へ宣戦布告する場面も。果たして2日目デートの行方は。
【写真】波乱の展開…石丸伸二に宣戦布告したフリーアナウンサー・まさかつ
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
さらに2日目のデート指令も発表。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントの中から女性陣が選び、その持ち主とデートを行うというルールに、スタジオからも「これでセンスがわかるんだ！」と期待の声が上がる。
そんな中、『ごくせん』俳優・ひでおに暗雲が。ある女性メンバーの一言をきっかけに、「200%、異性として見ることはない」と不満を漏らすひでお。デート前から不穏な空気が漂い始める。さらに、フリーアナウンサー・まさかつが「しんじと闘います」と、ある女性メンバーをめぐり元政治家のしんじ（石丸伸二）へ宣戦布告する場面も。果たして2日目デートの行方は。