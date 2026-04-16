ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は16日、安定板装着、2周レースで2日目の開催が行われた。

いつか高配を運んでくれる。そう思わせるのが地元の龍田真白（20＝三重）だ。今節は6、6、5着なのに？理由はある。近況はスタートがビシバシ決まっているのだ。今年の平均スタート順が2.6位とは素晴らしい。前節の児島は3走目以降が6連続トップスタートだった。3節前の浜名湖も9走中6走でトップ。なかなかのものだ。今節も1走目はコンマ07で、2走目はトップタイスタートと鋭さはチラリと見せている。

「ビビることがなくなったし、勘通りだったら行けると思えるようになりました。気をつけないといけないんですけどね」

ハートがたくましくなったことが大きい。自分の勘を信じられる点もプラスに働いている。ちなみに今節は「勘通りではありますけど…」と語ってから言葉を濁した。

「勘通りなんですけど、スタートが届いていないんですよ。行こうと思っても進んでいないし、150メートルぐらいから下がるんです」

残念ながら機力が全く伴っていない。これではせっかくの鋭発も宝の持ち腐れだ。何とか上積みを勝ち取れないか。「レース後にペラ調整したら、少しは上向いていましたよ」とも語ってくれた。もしかして、高配の女神に急変身できる？

3日目は5号艇の4Rと4号艇の10R2走。名前のような真っ白な星をゲットしてもらおう。