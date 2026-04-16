7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。村川緋杏（26）がHKT48時代を振り返った。

番組では同グループの個々の下積みを取り上げ、村川は「HKT48に7年半所属 しかし一度も選抜に選ばれず」と紹介した。

村川は「HKT48に7年半在籍させていただいたんですけど、結構選抜ってチャレンジ枠があったりとかするじゃないですか。結構いろんな人にチャンスが回って来るんですよ。私も今（握手会の）売り上げいいぞと。これいけるぞみたいな時も入れず」と振り返った。

村川は「結局チャンスもつかめず、7年半もいちゃって…」と語ると、澤部佑は「いちゃって、って言い方」とつっこみ、岩井勇気も「1人だけずっと恨みを言ってる」とイジった。

村川は服飾の仕事に就きたかったことを明かし「やるなら学校に通いたいから、『借金して辞めます』みたいに言ったら『借金は絶対やめよう？』みたいな」と止められたことを明かした。

岩井は「誰に止められるの…？」と聞くと、村川は「お世話になった方」と答え、岩井は「それは誰なんだよ」と声を上げた。

村川は「『学校に行かなくてもアパレルはできるんだから、原宿来ない？』って言われて…」と“お世話になった人”とのエピソードを語り、岩井は「誰が言うんだよ」とつっこんだ。

村川は「いっぱいお世話になってる方だったので、原宿行ってみようかなって思って。『今準備してるアイドルがあるから、そこでアイドルやりながらアパレルやったらいいんじゃない？』って言われて」と明かした。

澤部は「それがCANDY TUNEなの？」と聞き、村川は「そうです。それがCANDY TUNEで、気づいたら紅白まで出させていただいて。本当に、ラッキーって感じで」と語った。

岩井は「いったん原宿行ったらどうにかなるんだね」と驚き、澤部も「原宿行って“あの人”に出会ったら…」と正体不明の村川が“お世話になった人”についてイジった。