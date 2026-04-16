7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。福山梨乃（28）が、人気アイドルのオーデョションの最終選考まで進んだことを明かした。

番組では同グループの個々の下積みを取り上げ、福山は「実は原田葵と…苦節のアイドル人生」とタイトルで紹介した。

フジテレビ原田葵アナウンサーはピンときていない様子で「ええっ!?」と驚いた。福山は「私、実は中学生ぐらいの頃から48グループさんとか46グループ（坂道）さんのオーディションに受け続けていて。実は欅坂46さんのオーディションも最終選考まで残って、最後の審査のとき、ずっと（原田が）隣の席に座っていた」と明かした。

原田アナがさらに驚く中、福山は「なので、活躍をずっと拝見させていただいてて、いつかお仕事で一緒になろうと思ってここまで頑張ってきたので、今日すごい念願で、やっとご一緒することができました」と語った。

ハライチ澤部佑は「結構しゃべったの？」と聞くと、福山は「結構しゃべった気がします」。岩井勇気は「全然覚えていない。倒した側は覚えてない」と原田アナをイジった。

原田アナは「違うんです。ちびっ子たち（年少組）で一緒にいましたよね？ 若手組でわちゃわちゃ騒いでたんですよ。お菓子食べながら」と語った。

澤部は「福山さんも今日“復讐（ふくしゅう）”できたでしょ。『なんかアナウンサーに逃げたみたいだね』って」と2人の関係をイジった。