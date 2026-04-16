40・50代がゲットしたい！【しまむら】1点投入でおしゃれ♡「主役級アイテム」

上着いらずで軽やかな着こなしを楽しみたい春本番。おしゃれ度UPを狙うなら「主役級アイテム」を取り入れてみて。一点投入するだけで、パッと垢抜けたコーデに仕上がるはず。そこで今回は【しまむら】から、大人も取り入れやすいシャツとスカートをピックアップしました。

レイヤードで差がつくデニムシャツ

【しまむら】「デニムダメージSH」\1,969（税込）

ヴィンテージライクなダメージ加工や、リメイク風のポケットがアクセントになるデニムシャツ。ボトムスを合わせただけのワンツーコーデでも、おしゃれに決まりそうです。羽織りとしても使えるうえ、あらゆるカラーと好相性なのも魅力。春コーデでの活躍が期待できます。@aiii__13kさんのようにメッシュトップスを重ねると、人と差のつく着こなしに。

大人コーデを格上げする主役級スカート

【しまむら】「TT ＊ AKASTスソフレアSK」\1,639（税込）

縦のラインを強調するストライプ柄で、下半身がすっきり見えそうなスカート。裾には同素材のフリルがあしらわれており、さりげない甘さをプラス。派手になりすぎず大人コーデをセンスよく格上げできるかも。無地トップスを合わせるだけで、コーデがおしゃれに見えそうです。

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Writer：licca.M