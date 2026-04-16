活動休止中のホロライブ・赤井はあと、段階的に活動を再開すると発表 歓喜の声相次ぐ「おかえりなさい！」
体調不良で活動を休止していた「ホロライブ」所属VTuber・赤井はあとさんと、「ホロライブ」運営会社・カバーのXが16日に更新。はあとさんの段階的な活動再開を報告すると、ファンから喜びの声が集まった。
【写真】VTuber・赤井はあとさんの活動再開をファンが祝福
はあとさんは、ホロライブ1期生で、チャンネル登録者数は157万人を超える人気VTuber。
昨年10月には、カバーから「当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状態を踏まえたご家族との協議の上、体調の回復を優先とし、休養することといたしました」と活動休止の発表があり、多くのファンが心配していた。
そして、本日16日に更新されたカバーの公式Xでは、ついにはあとさんの復帰が発表。「この度、活動を休止しておりました赤井はあとにつきまして、本日より段階的に活動を再開する運びとなりましたことをご報告いたします」「復帰にあたっては、本人およびご家族との協議を重ね、心身の状態を最優先に考慮した上で、活動再開に向けた準備を進めることで合意いたしました」とコメントされた。
また、はあとさん自身のXも更新され、マネージャーが代筆で「公式からのお知らせの通り、本日から段階的に活動を再開することとなりました。復帰第一弾として、本日18時よりオリジナル楽曲『お人形』のMVをプレミア公開いたします！」と語っている。
彼女の復帰を待ち望んでいたファンからは両投稿にたくさんの反響が集まり、「おかえりなさい！」「はあちゃまおかえりー！待ってたよー」「いいお知らせです、ありがとうございます！」「みんなはあちゃまの味方や」などの声が上がっている。
引用：「赤井はあと」X（@akaihaato）、「カバー株式会社」X（@cover_corp）
【写真】VTuber・赤井はあとさんの活動再開をファンが祝福
はあとさんは、ホロライブ1期生で、チャンネル登録者数は157万人を超える人気VTuber。
昨年10月には、カバーから「当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状態を踏まえたご家族との協議の上、体調の回復を優先とし、休養することといたしました」と活動休止の発表があり、多くのファンが心配していた。
また、はあとさん自身のXも更新され、マネージャーが代筆で「公式からのお知らせの通り、本日から段階的に活動を再開することとなりました。復帰第一弾として、本日18時よりオリジナル楽曲『お人形』のMVをプレミア公開いたします！」と語っている。
彼女の復帰を待ち望んでいたファンからは両投稿にたくさんの反響が集まり、「おかえりなさい！」「はあちゃまおかえりー！待ってたよー」「いいお知らせです、ありがとうございます！」「みんなはあちゃまの味方や」などの声が上がっている。
引用：「赤井はあと」X（@akaihaato）、「カバー株式会社」X（@cover_corp）