活動休止中のホロライブ・赤井はあと、段階的に活動を再開すると発表 歓喜の声相次ぐ「おかえりなさい！」

活動休止中のホロライブ・赤井はあと、段階的に活動を再開すると発表 歓喜の声相次ぐ「おかえりなさい！」