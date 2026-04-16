中山美穂さんの5枚組Blu-ray発売決定 80〜90年代コンサート収録、全175曲の保存版
中山美穂さんのコンサート映像、オリジナルムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組Blu-rayが6月17日に発売されることが決定した。
【画像】超豪華！中山美穂『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』展開図
1986年の1stコンサート『VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT』から1998年『MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR'98 Live・O・Live』まで、1980年代〜1990年代のコンサートの歴史を詰め込んだ完全保存版となる。映像未発売の『Miho Nakayama Live '94 Pure White』コンサート映像のほか、「Sea Paradise -OLの反乱-」「CHEERS FOR YOU」「Hurt to Heart〜痛みの行方〜」「LOVE CLOVER」のミュージックビデオも初収録される。
ジャケット写真は赤とゴールドを基調にした華やかな衣装で、コンサート中の笑顔を切り取った一枚。情景が浮かび上がってくるかのような姿が写し出されている。
全編がHDリマスタリングとオーディオリマスタリングされた初のBlu-ray化となる同作には全175曲の映像が収録される。より鮮やかに美しく蘇った映像と歌が楽しめる。
また、あわせて購入者特典も発表となった。Amazonではアクリルキーホルダー、RakutenブックスではA6アクリルプレート、タワーレコードではステッカー3枚セット、セブンネットショッピングではアクリルスタンド、HMVではA4クリアファイル3枚セット、JoshinディクスピアではA5アクリルパネル、KING RECORDS STOREでは2Lサイズブロマイドがそれぞれ用意される。さらに、メーカー特典としてLサイズブロマイド3枚セットの付属も決定しており、対象店舗は後日発表される。特典はなくなり次第終了となる。
【画像】超豪華！中山美穂『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』展開図
1986年の1stコンサート『VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT』から1998年『MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR'98 Live・O・Live』まで、1980年代〜1990年代のコンサートの歴史を詰め込んだ完全保存版となる。映像未発売の『Miho Nakayama Live '94 Pure White』コンサート映像のほか、「Sea Paradise -OLの反乱-」「CHEERS FOR YOU」「Hurt to Heart〜痛みの行方〜」「LOVE CLOVER」のミュージックビデオも初収録される。
全編がHDリマスタリングとオーディオリマスタリングされた初のBlu-ray化となる同作には全175曲の映像が収録される。より鮮やかに美しく蘇った映像と歌が楽しめる。
また、あわせて購入者特典も発表となった。Amazonではアクリルキーホルダー、RakutenブックスではA6アクリルプレート、タワーレコードではステッカー3枚セット、セブンネットショッピングではアクリルスタンド、HMVではA4クリアファイル3枚セット、JoshinディクスピアではA5アクリルパネル、KING RECORDS STOREでは2Lサイズブロマイドがそれぞれ用意される。さらに、メーカー特典としてLサイズブロマイド3枚セットの付属も決定しており、対象店舗は後日発表される。特典はなくなり次第終了となる。