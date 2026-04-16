『日プ新世界』トレーナーも驚がく 「グループバトル」順位発表
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#4が、きょう16日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
先週配信された#3では、最初のミッションである「グループバトル」が開幕。同バトルでは、練習生が8曲を16のグループに分かれ、同じ課題曲同士でその実力を競い合うサバイバル序盤の重要局面となる。ボーカル、ダンス、ラップの総合力が審査されるだけでなく、会場の現場投票で勝敗が決定するため、その結果は今後の生存を大きく左右することになる。さらに、今シーズンでは、楽曲の一部を練習生自らが自由にプロデュースし、振付や演出、構成を考案しなければならない新ルール「FREEパート」が追加された。
#4では、熱狂が加速するグループバトルの後半戦を公開する。ほかのチームや練習生との実力の差に焦り、自分自身の限界と戦う練習生の葛藤や、意見の食い違いからチーム崩壊寸前まで追い込まれる緊迫の話し合いなど、華やかなステージの裏側にある、本気で挑む練習生たちの姿が描かれる。
全パフォーマンス終了後には、波乱のグループバトル順位発表が待ち受けている。誰もが予想しなかった劇的な順位の変動には、厳しく指導してきたトレーナー陣も思わず驚がくの表情を浮かべる。101人の練習生の中で、果たして誰がトップの座をつかみ取るのか。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
先週配信された#3では、最初のミッションである「グループバトル」が開幕。同バトルでは、練習生が8曲を16のグループに分かれ、同じ課題曲同士でその実力を競い合うサバイバル序盤の重要局面となる。ボーカル、ダンス、ラップの総合力が審査されるだけでなく、会場の現場投票で勝敗が決定するため、その結果は今後の生存を大きく左右することになる。さらに、今シーズンでは、楽曲の一部を練習生自らが自由にプロデュースし、振付や演出、構成を考案しなければならない新ルール「FREEパート」が追加された。
全パフォーマンス終了後には、波乱のグループバトル順位発表が待ち受けている。誰もが予想しなかった劇的な順位の変動には、厳しく指導してきたトレーナー陣も思わず驚がくの表情を浮かべる。101人の練習生の中で、果たして誰がトップの座をつかみ取るのか。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。